【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが3月26日、自身のInstagramを更新。26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「シルエット美しい」ミニスカからスラリ美脚