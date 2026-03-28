◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(28日、東京ドーム)巨人対阪神のスタメンが発表されました。1番から5番までは前日の開幕戦と変更なく、1番にはキャベッジ選手、4番はダルベック選手と開幕戦で豪快な本塁打を記録した強力な助っ人2人に注目です。下位へとつなぐ「6番・サード」には坂本勇人選手、「7番・セカンド」で増田陸選手が今季初スタメンを勝ち取りました。「8番・ライト」で中山礼都選手が並びます。先発はハワード投手。巨