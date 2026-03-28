ロッテの小島和哉投手（29）が29日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。西武は平良海馬投手（26）が先発する。昨年まで3年連続で開幕投手を務めたが、今季は3戦目の先発。小島は「僕の登板は一つ目なんで、あまり（心境が）変わることはないですし、何年経っても1番最初の登板って凄く緊張するんですけどそこで、しっかり自分が開き直って。開幕戦は開き直れるかどうかだと思うので、頑張りたい」と