28日放送のMBSラジオ「ますます！ハイヒール」でパーソナリティーのハイヒール（リンゴ、モモコ）は「山口県では、私ら全然知られてないわ〜」と小さな悩みを打ち明けた。番組では、共演の亀井希生アナウンサー（58）の長女（晴加さん）が今春、tysテレビ山口のアナウンサーとして就職することを報告。リンゴとモモコは「おめでとう！あんなに小さな女の子やったのに、早いなあ」と祝福した。さらに山口県について「大阪の番組が