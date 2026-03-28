3月25日（現地時間24日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者は、ラスベガスとシアトルの新設チーム創設に向けた入札および申請に関する検討案がNBAオーナー会議で承認されたと報じた。 報道によると、各チームの入札額は70億ドルから100億ドル（1ドル159円換算で約1兆1130億～1兆5900億円）規模のオファーが提示される見通しであり、新たに創設されるチ&