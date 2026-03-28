3月28日（現地時間27日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”の3回戦“スウィート16”がアメリカ・ワシントンD.C.のキャピタル・ワン・アリーナで行われ、デューク大学（第1シード）が80－75でセント・ジョンズ大学（第5シード）に勝利した。 試合序盤から激しく点を取り合う展開となり、デューク大はキャメロン・ブーザӦ