[3.27 国際親善試合 U-21日本 0-2 U-21アメリカ 天安]世界の強さを痛感した。U-21日本代表はU-21アメリカ代表に0-2で敗戦。MF小倉幸成(法政大/岡山内定)は「アジアで優勝してから、この世代の活動に新しいメンバーも入っているなかで、今日の試合は自分もチームも、本当に世界を身に染みて感じたんじゃないかなと思う」と、思いを口にした。今年1月のU23アジアカップを制した日本は、優勝後最初の活動を韓国で行っている。2試