開催：2026.3.28会場：Ｔモバイル・パーク結果：[マリナーズ] 5 - 1 [ガーディアンズ]MLBの試合が28日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとガーディアンズが対戦した。マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。1回表、2番 チェース・デローター 2