開催：2026.3.28会場：ペトコ・パーク結果：[パドレス] 2 - 5 [タイガース]MLBの試合が28日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとタイガースが対戦した。パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。4回裏、5番 ミゲル・アンドゥハー 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-0