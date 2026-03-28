【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月28日よりLeminoおよびWOWOWにて一挙放送・配信される、亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』。このたび、球団再建の行方を左右する重要人物として松下洸平の出演が決定。あわせて場面カットが公開された。 ■「何かを一生懸命頑張る人たちの背中を押す作品」（松下洸平） 『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSで放送され、最高視聴率20.8パーセン