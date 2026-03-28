この記事をまとめると ■Honda 0シリーズ中止によりソニー・ホンダモビリティのアフィーラもキャンセル ■アフィーラ1は日本を代表する2社による新概念のクルマになることが期待されていた ■もしアフィーラ1が市場投入されていたとしても苦難が待ち受けていた可能性が高い アフィーラとはどんなクルマだったのか ホンダがHonda 0シリーズのセダンとSUV、そしてアキュラRSXの開発・販売を中止することを発表した。しかし、ホンダ