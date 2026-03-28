27日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、ファン感謝祭「BEES’ FESTIVAL 2025-26」の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 本イベントは、5月24日（日）13:00～15:30に愛知県岡崎市内で開催され、STINGS愛知の所属選手が参加する予定だ。現時点で、トークイベントやミニゲームの実施が明らかとなっている。 申し込み対象は2025-26シーズ