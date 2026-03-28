V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）の東京ヴェルディが、4月11日（土）にアリオ葛西でバレーボール体験会を行うことをクラブ公式サイトで発表した。 当日の講師にミドルブロッカーの羽富琉偉と成田大地、オポジットの藤原由未斗、アウトサイドヒッターの藤井健斗を迎えて実施されるこの体験会は、アリオ葛西の正面入口ウエストコート広場で、4月11日（土）10:30～13:20の間に各回