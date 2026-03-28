球団の新人として76年ぶりに開幕投手を務め、初白星を飾ったロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手が28日、ZOZOマリンスタジアムでの練習後に取材に応じ、一夜明けての心境などを語った。前夜の西武戦に5回4安打無失点で勝利した左腕は「今までで一番。LINE（ライン）だけで150くらい来てます。インスタのDMも知り合いだけで50件くらい、全部で200件くらい来ていました」と反響が大きかったことを明かし、「明治の監督、コー