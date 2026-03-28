自動車やスマートフォン・家電など、あらゆる製品に欠かせない「半導体」。AIの発展で世界的に需要が伸び、価格が高騰していますが、東海地方の半導体製造の最前線とは。 【写真を見る】“半導体”に爆発的需要 メモリー価格は｢半年で4倍｣に… AIの発展で一般向け製造は減少 工場は24時間稼働でも需要に追い付かず 街のパソコンショップ「ドスパラ名古屋・大須店」。ここでは今、世界共通のある現象が見て取れます。