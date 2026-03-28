［ケアラーの風景］１８歳の壁＜４＞障害のある子どもの親は、子どもが１８歳になると必要なサポートが足りずに、悩みや孤独感を抱えることが多い。「我が子の将来のために」と、自ら障害者の支援の場をつくった母親がいる。埼玉県ふじみ野市のＮＰＯ法人「ママケア」は、医療的ケアが必要な障害のある子どもを持つ親同士の交流会を開くほか、看護師が家庭を訪ねて医療的ケアが必要な子どもの健康管理などを行う「訪問看護」な