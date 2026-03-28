◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人は開幕２連勝と１４年連続の開幕カード勝ち越し（すでにプロ野球最長）をかけて第２戦に臨む。先発は新加入のＳ・ハワード投手＝前楽天＝。野手では前日から二塁手のスタメンを入れ替え、増田陸内野手が「７番・二塁」で今季初スタメンとなる。ガッツあふれるプレーが売りの右打者が、相手サウスポーの高橋遥人を打ち崩せるか。両チームの先発メンバーは以下。▽