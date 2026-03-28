ナショナルズ傘下マイナーの小笠原慎之介投手（２８）が３Ａロチェスターから２Ａハリスバーグに配置されたことが２７日（日本時間２８日）、マイナー公式サイトで公示された。小笠原は２４年オフに中日からポスティング制度を利用し、ナショナルズに２年総額３５０万ドル（約５億４３００万円＝契約時のレート）で移籍したが、１年目はオープン戦５試合で防御率１１・２５と打ち込まれ、開幕はマイナースタート。７月にメジャ