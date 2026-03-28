中京大中京が２８日、西宮市内のグラウンドで、智弁学園（奈良）との準決勝に向け前日練習を行った。この日はライブＢＰなどでみっちり調整。対戦相手の智弁学園を今大会ナンバーワンの強力打線と分析する高橋源一郎監督は「一戦必勝でやってきた。ここからも変わらずにうちの力が発揮できるように集中して準備したい」と意気込んだ。