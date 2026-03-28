◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、最終組が前半のプレーを終えた。ツアー初優勝を狙う小林光希（三徳商事）が前半で５つ伸ばし、通算８アンダーで高橋彩華（さやか、フリー）と並ぶ首位で前半を折り返した。渡辺彩香（大東建託）が７アンダーの３位。荒木優奈（Ｓｋｙ）、永峰咲希（ニトリ）、申ジエ（韓国）らが６アンダーで