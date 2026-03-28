フィギュアスケート世界選手権フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。一方、フリーで128.89点、合計198.81点で10位だったアナスタシヤ・グバノワ（ジョージア）の衣装が「ストーリーの塊」とまたも話題を呼んでいる。映画「ゴー