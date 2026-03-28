これは筆者の体験談です。入院中も社交的な母は、同室の患者と交流し楽しそうに過ごしていました。私はお見舞いで日用品を届けていましたが、ある日を境に母から隣の人の分まで買い出しを頼まれるようになりました。最初はもののついでと応じていたけれど、その頼み事は次第にエスカレートし負担が大きくなって……？ 入院した母は変わらず元気そうで