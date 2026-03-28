本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦。「3番・遊撃」で先発したムーキー・ベッツ内野手が3回に今季1号の逆転3ランを放った。ベンチでは今オフに取り組んできた“山本由伸流トレーニング”を模した仕草を披露し、米放送局の中継でも話題となった。1-2で迎えた3回1死一、二塁の場面。ベッツは先発右腕ネルソンの外角高めのフォーシームを逆方向へ弾