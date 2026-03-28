フリーアナウンサーの久野静香が27日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】夕陽に照らされるサーキットを見つめる久野アナめっちゃええ写真 「お天気も良くて夕陽がすごく綺麗ちなみに今日誕生日でした」と記した久野アナ。アップした写真は沈みゆく太陽の光に照らされるサーキット。フジテレビのF1ナビゲーターを務めるサッシャ、元F1ド