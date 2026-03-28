鈴木唯人が意識する“仕掛ける”プレー「今年は、もう少しエゴイストに打っていこうと思っています」16節ハンブルガーSV戦後にフライブルクの24歳日本代表MF鈴木唯人が発したその言葉は「がむしゃらに結果を残そう」という覚悟よりも、「ここからようやく本領発揮だ」という宣言に近い響きを帯びていた。チームの中で求められるタスクを高いレベルで遂行する。その前提があって初めて、自らフィニッシュを狙う「エゴイスト」と