政府が悩んだ末、国連人権理事会の北朝鮮人権決議案に共同提案国として参加することにした。27日、複数の政府筋によると、政府は今月末の第61回国連人権理事会で採択される予定の北朝鮮人権決議案に共同提案国として参加することを暫定的に決定した。政府は北朝鮮との対話再開を推進中である状況を考慮し、北朝鮮が反発する北朝鮮人権決議案の共同提案国に参加しないことを検討してきた。鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官は前