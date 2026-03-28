「ゴルフ皇帝」タイガー・ウッズ（51、米国）が飲酒運転または薬物運転（DUI＝Driving Under the Influence）容疑で警察に逮捕された後、拘禁された。ABC、AP通信など米メディアは27日（現地時間）、「ウッズがこの日午後2時過ぎ、自身のランドローバーの車を運転中、米フロリダ州ジュピターアイランドの往復2車線道路で他の車との接触事故にかかわった」と報じた。続いて「ウッズの車は横転したが、大きなけがはなかった。ただ、