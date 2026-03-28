◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月28日、東京ドーム）巨人軍の前監督、原辰徳さんが開幕戦を振り返り、「あのプレーが試合を決めたんじゃないかな」とある選手のプレーを称賛しました。それは松本剛選手の第1打席。11球粘ってのフォアボールでした。「ベテランの新戦力があれをやったのは大きい。お手本になったと思う」原さんはその後、泉口友汰選手がエンドランのサインに従って、きっちりライト前に運んだことにも言及。