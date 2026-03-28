銀杏BOYZ峯田和伸（48）と若葉竜也（36）のダブル主演映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」公開記念舞台あいさつが28日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた。壇上で、仲野太賀（33）が涙したのを皮切りに、若葉、峯田ら俳優陣が相次いで感極まり、もらい泣きが連鎖する感動的な舞台あいさつとなった。「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」は、1978年（昭53）に東京で起きた音楽のムーブメント「東京ロ