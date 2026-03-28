ぷるんと白いパンナコッタに、ころころ角切りいちごソースをかけた、春色スイーツを作ってみませんか？パンナコッタは混ぜて冷やすだけなので超簡単♪生のいちごと、軽く煮たいちごを合わせたソースは、春の甘酸っぱさをぎゅっと閉じ込めた味わいです。手軽に作れるのも嬉しいポイントですよ♡【詳細】他の記事はこちら「角切りいちごソースのパンナコッタ」を作るのにかかる時間約20分「角切りいちごソースのパンナコッタ」