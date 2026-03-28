整理収納アドバイザーのFujinaoです。「なぜかお金が貯まらない」と感じている方の家を訪問すると、持ち物にある共通点があります。実は、家の中にある「モノ」はその人のお金の使い方を如実に反映しているのです。今回は整理収納の現場で見えてきた「お金が貯まりやすい人の家にないモノ」をご紹介いたします。【詳細】他の記事はこちら?なんとなく買ったモノ「安かったから」「便利そうだったから」と、とりあえず買ったモノ。こ