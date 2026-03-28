ダイソーの姉妹店スリーピーが併設されていない店舗で見つけた、スリーピーで取り扱われている食品保存容器。なぜここに…？と思いつつ購入してみたのですが、見た目に対して機能性が高く驚きました！蓋につまみが付いていたり、窓付きで中身が把握できたり、使い手目線の工夫が満載。さらに、家事が楽になる嬉しい機能も！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：食品保存容器（GR）価格：￥330（税込）容量（約）：700mL販売シ