浅草六区が大変楽しいことになっている。浅草六区の中心、浅草六区ブロードウェイの大通りに桜並木が出現、街中で花見が楽しめる！春を喜び、桜を楽しむこのイベントは、3月27日から4月5日までの10日間限定だ。ぜひ行ってみよう。花魁道中や忍者、殺陣のパフォーマンスが盛りだくさん！桜並木のあちこちでは、花魁道中や忍者パフォーマンス、殺陣のショー、シャボン玉パフォーマンス、和楽器演奏など、浅草らしいショーやパフォー