ゲレーロJr.からも信頼を得ている岡本(C)Getty Images存在感を示すデビュー戦となった。現地時間3月27日に本拠地で行われたアスレチックス戦で、ブルージェイズの岡本和真が「7番・三塁」で先発出場。3打席目に泳がされながらも左前打を放ち、メジャー初安打をマーク。結局、3打数2安打（1四球）の活躍で、チームの3-2でのサヨナラ勝ちに貢献した。【動画】泳がされながらも外野へ岡本和真のメジャー初安打をチェック綺麗