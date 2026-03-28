近年、国際的に先進国として認められた韓国ですが、その経済的発展の礎は日本統治時代の朝鮮半島にさかのぼります。当時の日本の技術がどのようにして近代化に寄与したのでしょうか。井沢元彦さんの著書『真・韓国の歴史なぜ「反日」を捨てられないのか』は韓国の歴史を深い洞察により解説した一冊です。今回は本書から一部を抜粋し、現在の韓国の産業発展につながる日本の功績についてご紹介します。【画像】朝鮮の人口推移半島