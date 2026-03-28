2024年から活動を自粛していた、お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さん（52）が27日、ライブで復帰しました。所属事務所によると、スピードワゴンの小沢さんと井戸田潤さん（53）は、東京・渋谷で開催された渡辺正行さん（70）プロデュースの第435回『ラ・ママ新人コント大会』に出演。小沢さんは自粛明け、初めての仕事だったということです。2人は、漫才で『同窓会』というネタを披露しました。会場では、スピードワゴンの