オリックス・田嶋大樹投手（29）が、29日楽天戦の予告先発として公示された。当初開幕3戦目はジェリーが先発予定も、軽度のコンディション不良により先発を回避。代わって先発を託された9年目左腕は、「（状態は）悪くないです。今シーズン、オリックスの優勝に貢献できるような投球をするという意識で、準備してきた」と力を込めた。前夜にエース・宮城から8得点を挙げるなど、開幕戦から2桁得点の楽天打線に対し、「野球フ