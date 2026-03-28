2026年4月から自転車の交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入され、スマホを使用しながらの自転車走行は取締りの対象となります。 スマホを操作しながら片手で走行したり、スマホ画面を注視しながら走行したりすることが危険なのは想定しやすいですが、スマホホルダーを使って地図をスマホで表示しているだけの状態でも、青切符の対象になるのでしょうか？ 本記事では、スマホでマップを見ながら自転車を走行す