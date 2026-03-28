大学の教授と聞くと「どのくらい稼いでいるの？」「裕福な暮らしをしてそう」と考える人もいるでしょう。席に限りがあるうえに、誰にでもなれる職業ではないため、大学教授の平均年収は1000万円を超えるとされています。 本記事では、義理の兄が大学の教授になったケースを取り上げ、裕福な暮らしができるのかなどを解説します。 大学の教授はどのくらい稼いでいる？ 厚生労働省が公表している「令和7年賃金構
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 池袋刺殺 交互に刺し続けたか
- 2. 神戸市灘区で小学6年の男子児童が重傷負った事案 ひき逃げ事件ではなかったことが判明
- 3. 安住アナ 別居婚の現状を初告白
- 4. 車2台にはねられ、男児死亡
- 5. 女性遺体に傷十数カ所 池袋刺殺
- 6. 大谷 真美子さんへ愛にじませた
- 7. なんで入れたの…母が泣き崩れる
- 8. イ・サンボさん 遺体で発見か
- 9. 池袋サンシャインで刺殺「異常」
- 10. Mステ3時間SP 26組の披露曲解禁
- 1. 池袋刺殺 交互に刺し続けたか
- 2. 神戸市灘区で小学6年の男子児童が重傷負った事案 ひき逃げ事件ではなかったことが判明
- 3. 車2台にはねられ、男児死亡
- 4. 女性遺体に傷十数カ所 池袋刺殺
- 5. 6人死亡事故 身元未だ特定できず
- 6. 中学生たちがサプライズ「校長先生の卒業式」 定年退職の校長に手渡した“バトン” 鹿児島
- 7. 辺野古事故 泥酔船長が胸中語る
- 8. 池袋刺殺 男は女性に「助けて」
- 9. ポケセン刺殺 一方的に執着心か
- 10. 縄張り争いに敗れ行き場を失った“元ボス猫”…流れ着いた旅館で看板猫に転身！第二の猫生をつかんだ「おやかた」の物語
- 1. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 2. 尿路結石になる?意外な食習慣
- 3. 木原官房長官「私の会見が真実」
- 4. 親の1億円あてにしたら破産した
- 5. ポケセン刺殺に「防ぐ方法ない」
- 6. 女児に固執…31歳男の「衝動」
- 7. 石川県知事選で落選 馳氏が分析
- 8. 業績悪化で内々定取り消しは違法
- 9. 飛び石で傷 拒否できるケースは
- 10. ひろゆき氏「大学受験は無価値」
- 11. マクドナルド SNS動画めぐり謝罪
- 12. トランプ大統領の放言とガソリン高騰が“ガチ連動” 1ガロン4ドル突破目前で米国内は暴動寸前
- 13. 「二度とやるな!」父の痛快反撃
- 14. VPN経由でAI悪用か 中国の実態は
- 15. 飛び石修理請求取り止め…返金へ
- 16. 皇位継承協議、４月１５日に「全体会議」再開…各党・会派の代表者が出席し中道・みらい初参加
- 17. 「初体験が」炎上の不動産屋直撃
- 18. 40歳はお断り 飲食店の制限はOK?
- 19. 「すべての人格を否定するような発言を公共の電波で流していいのか」山本府議が会見 - BLOGOS編集部
- 20. 「対馬丸」船体に大きな穴確認
- 1. イ・サンボさん 遺体で発見か
- 2. 「次はキューバ」軍事行動を示唆
- 3. 「人生止まった」スシローに感動
- 4. 北朝鮮・平壌に犬肉料理専門店
- 5. 「日本政府は謝罪してない」批判
- 6. 仏人モデル 過激動画配信の疑い
- 7. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 8. イランの革命防衛隊、米イスラエルの同盟国に出入りする船舶の“ホルムズ海峡通航を禁止”
- 9. 宇宙飛行士が「触手物体」を公開
- 10. ダルタニャン 教会で遺骨発見か
- 1. 即青切符 自転車のNG行為6つ
- 2. モスの原価率 マック以上だった
- 3. 人手不足なのに…無職が激増中?
- 4. ハイチュウの歯磨き粉 販売拡大
- 5. 「散財さん」の貯金目標と口座
- 6. 初の国産クラウド「さくら」選定
- 7. 平均年収が高い小売業ランキング
- 8. KDDI ネット向け広告事業撤退へ
- 9. 任天堂仕掛けた したたかな戦略
- 10. ローム社長「生産規模強化」強調
- 1. 今すぐオフにすべきLINEのID設定
- 2. フォトナ制作会社 大量解雇へ
- 3. 動画サービス4つが追加料金0円に
- 4. 「ガリレオ直筆のメモ」を発見
- 5. X「Pro」有料ユーザー限定で提供
- 6. ミラーレスGFX100 II アプデ公開
- 7. ドリンクもスマホもどっちも置ける！ドリンクホルダー取付式の車載ホルダー
- 8. SRハワイアンズで太っ腹サービス
- 9. クラウドファンディングから生まれた国内メーカーのシンプルケータイ「un.mode phone01」を入手！まずは開封して外観や基本機能をチェック【レビュー】
- 10. 高性能なスマートウォッチ「Amazfit T-Rex Ultra 2」を試す！高性能なナビ機能やオフライン地図などで最強アウトドア仕様【レビュー】
- 11. Netflixが再び値上げ、2025年1月ぶり
- 12. 【速報】ついに自動運転バスの公道での定常運行が日本で初めて実現へ 境町、SBドライブ、マクニカが連携して実用化 運賃は無料
- 13. 【両面取り付け！】めちゃかっこいいモバイルバッテリー「Aulumu M10 3in1バッテリー」をレビュー。MagSafe、Apple Watch、内蔵ケーブル充電に対応
- 14. 楽天「第4のキャリア」正式発表
- 15. ソニーが半導体不足の影響でSDカードとCFexpressカードの注文受付を一時停止
- 16. コンパクトなのに驚きのハイパワー、風速1.8倍の「ターボファン ミニクリ」
- 17. お茶点てや組み立て、パスタ盛り付けなど AIでより柔軟なロボットへ
- 18. 「黒ずみ汚れがつきにくい」サーモスのマグ。お手入れラクラクでコーヒー好きの救世主
- 19. 日本製鉄「黒ZAM」のページ開設
- 20. 著作権侵害の責任をISPにも求めた裁判で最高裁判所が「サービス提供だけでは幇助にならない」と判断
- 1. 大谷 真美子さんへ愛にじませた
- 2. フィギュア男子 日本襲った悲劇
- 3. 飲酒運転か タイガー逮捕される
- 4. いても仕方ない スカウト撤退か
- 5. 大谷がド軍全員に63万円時計贈る
- 6. 球界タブー「やってる選手多い」
- 7. フィギュア 坂本花織が4度目のV
- 8. 岡本和真MLBデビュー…初打席は
- 9. 死球後 大谷の「行動」に米笑撃
- 10. 逮捕のウッズに「問題がある」
- 1. 安住アナ 別居婚の現状を初告白
- 2. 池袋サンシャインで刺殺「異常」
- 3. Mステ3時間SP 26組の披露曲解禁
- 4. 坂口容疑者 大々的報道の訳
- 5. アイフルおじさん 家賃3万の現在
- 6. Z世代の「なりたい顔」異常事態
- 7. 「水ダウ」元ADがグラビアに挑戦
- 8. 芸能人逮捕 自宅は「ゴミ屋敷」
- 9. リブート ネトフリで世界配信へ
- 10. 葬送のフリーレン 第3期放送決定
- 1. なんで入れたの…母が泣き崩れる
- 2. セリアの優秀なキーホルダー
- 3. 卒業式に着物ママはアリ? 物議
- 4. 意外な国が海外旅行先に選ばれる
- 5. 見知らぬ外国人女性 夫の子妊娠
- 6. 27歳女性 壮絶な二股体験を告白
- 7. 節約でもおしゃれ しまむら春服
- 8. 夫が大麻所持 妻の苦労を取材
- 9. 「最もヒドかったコスプレ」回想
- 10. 27日以降のカルディ最新セール