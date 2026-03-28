大学の教授と聞くと「どのくらい稼いでいるの？」「裕福な暮らしをしてそう」と考える人もいるでしょう。席に限りがあるうえに、誰にでもなれる職業ではないため、大学教授の平均年収は1000万円を超えるとされています。 本記事では、義理の兄が大学の教授になったケースを取り上げ、裕福な暮らしができるのかなどを解説します。 大学の教授はどのくらい稼いでいる？ 厚生労働省が公表している「令和7年賃金構