元乃木坂４６で女優の生田絵梨花（２９）が２８日、都内で行われたアサヒ飲料のサンプリングイベント「三ツ矢サイダー澄みきる青空バルーン」記者発表会に登場した。３月２８日は?三ツ矢?の日。ＣＭに出演する生田は「さっきまで曇りだったんですけでど、晴れてきて三ツ矢日和だな」と笑顔。「青空お届け隊隊長」に就任し、「日本中に三ツ矢サイダーを広めていきたい」と力を込めた。また、三ツ矢の?矢?にちなんで、弓矢