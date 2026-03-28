女優ハン・ガインが、自身のダイエット法を公開した。3月26日、ハン・ガインのYouTubeチャンネル「自由夫人ハン・ガイン」には、「45歳のハン・ガインが168cm／52kgを維持するために実践している、毎日12分のダイエットルーティン（＋ランニング前後の運動）」というタイトルの動画が公開された。【写真】ハン・ガイン、夫との“ラブラブSHOT”自身が通うジムを訪れたハン・ガインは、「痩せなければならない季節が来た」とし、「