俳優の草ナギ剛が２７日までにＳＮＳを更新。愛犬とのショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「レオン六歳になりました。お祝いメッセージありがとねー」とつづると、愛犬・レオンくんとの写真をアップ。草ナギはジーンズ生地の帽子姿で、レオンくんを抱き上げている姿を投稿した。この投稿に「可愛い〜！！レオンくんもつよぽんも可愛い〜！！レオンくんのお誕生日おめでとうございます嬉しい日に