俳優の陳内将が２８日、都内で新年度カレンダーブックの発売記念イベントを行った。今回のテーマは「乾杯」。陳内は「僕が元々１日の終わりにお酒でねぎらいたいというのがある。直接言えないけど、１冊から毎日ねぎらいたいって思いで作らせていただきました」と明かし、仕上がりについては「構図も斬新で新しいなと思いましたし、何より僕がうれしそう。ジョッキとかビールを持って幸せそう」と満足げに明かした。カレンダ