◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「３番・遊撃」でスタメン出場し、１点を追う３回１死一、二塁の２打席目に一時逆転となる１号３ランを放った。１点を追う３回。９番のフリーランドが１号ソロを放って１点差に迫ると、大谷、タッカー