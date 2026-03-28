◆米大リーグブルージェイズ３Ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのシュナイダー監督が岡本和真内野手（２９）のデビュー戦マルチ安打という素晴らしい船出に形相を崩した。７回の初安打は外角のボールを救うように左前に運んだ技あり打。９回にサヨナラ勝ちの口火を切ったのは、高めの外角球を逆方向の右前へ。ともにカウントを追い込まれながらも、落ち着いて自分の仕事