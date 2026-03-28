◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が開幕３戦目となる２９日の阪神戦（東京ドーム）でプロ先発する。登板前日の２８日は本拠地で入念にフォームを確認し「緊張しています。もう緊張には勝てないので、マウンドに上がってからが勝負。緊張はもう逆らうことなく」と心境を明かした。同期で同じサウスポーのドラ１竹丸が２７日の開幕戦で球団史上初となる