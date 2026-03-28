◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第５節町田―川崎（２８日・Ｇスタ）５勝２敗の勝ち点１５で３位につける町田が、４勝３敗の勝ち点１０で６位の川崎をホームに迎える。アウェーの川崎は前節、横浜ＦＭとの神奈川ダービー（２２日・ＭＵＦＧ国立）で０―５の大敗。この日は従来の４バックからシステムを変更して臨む可能性がある。クラブから離脱が発表されている、ＤＦ佐々木、谷口、ＭＦ大関といった主力の負傷者に加え