心をリフレッシュし、精神力を鍛える「滝行」。極寒の2月に神奈川県内の滝を訪ねると、それぞれの目的や事情で体験している人たちがいました。プロポーズを控えた男性や、高校受験間近のレスリング選手…。浮かんできたのは、様々な人間模様です。■23メートルの高さから冷たい水が2月、大雪を記録した極寒の日。神奈川・南足柄市の「夕日の滝」では、滝行をする人たちがいました。23メートルの高さから、冷たい水が容赦なく打ち付