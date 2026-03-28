タレントの栗原アヤ子さんが21日に亡くなったことが、所属事務所の公式サイトで発表されました。公式サイトでは「栗原アヤ子（くりはら あやこ）が令和8年3月21日 永眠いたしました 享年85」と報告。夫は、2024年6月に亡くなったフリーアナウンサー・押阪忍さんだということです。また、栗原さんについて「女性アナウンサータレントの先駆けとしてテレビ・ラジオ等で幅広く活動するとともに押阪忍とともに株式会社エス・オー・プロ