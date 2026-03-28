俳優の仲野太賀が28日、都内で行われた映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』公開記念舞台あいさつに登壇。峯田和伸とともにW主演務める若葉竜也への思いを語る場面では、思いがあふれて“熱い涙”を流す一幕があり、共演者たちにも涙が伝播した。【写真】最高の3ショット！憧れの峯田和伸とピースする若葉竜也＆仲野太賀本作は、1970年代後半、日本の音楽シーンに革命を起こした若者たちの姿を描く青春音楽映画